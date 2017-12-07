Депутаты Шадринской районной Думы в четверг, 7 декабря, единогласно избрали Владимира Осокина главой района на пятилетний срок полномочий. Об этом «URA.RU» сообщили в районной думе.
Конкуренцию Осокину на этих выборах составил начальник отдела по ГО и ЧС и пожарной безопасности районной администрации Константин Мыльцев. Оба кандидата представили свои программы развития района.
Владимир Осокин работает в администрации Шадринского района с 1998 года, когда он был назначен первым заместителем главы, начальником управления сельского хозяйства. В июле 1999 года он был избран главой района и переизбирался четыре раза. Связаться с вновь избранным главой не удалось: в приемной корреспонденту «URA.RU» сообщили, что он занят с посетителем.