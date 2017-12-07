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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:07  07 декабря 2017 0

«Можно неплохо заработать». Подпись за Собчак в Екатеринбурге оценили в сто рублей

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Заработать на выдвижении Собчак смогут сборщики подписейФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Подпись, отданную в поддержку баллотирующейся на пост президента страны Ксении Собчак, в Екатеринбурге оценили в 100 рублей. Об этом заявил бригадир сборщиков автографов, лидер регионального отделения «Открытой России» Максим Верников.

Платить деньги будут не екатеринбуржцам, которые оставят свой автограф, а сборщикам автографов горожан, пояснил Верников в своем сообщении в группе «Екатеринбург — за свободу» в соцсети Facebook. «Нам нужны сборщики подписей. Оплата — 100 рублей за подпись. Можно неплохо заработать», — значится в сообщении. Отмечается, что сбор автографов начнется в конце декабря, нужное количество — 2500 штук.

Поиск сборщиков подписей прокомментировал руководитель штаба Собчак в Екатеринбурге Евгений Рон. «Это не волонтерство, а всегда оплачиваемая должность. Сейчас прорабатывается, как будет происходить процесс найма, пока что рассматриваем людей из числа сторонников», — рассказал он корреспонденту «URA.RU».

Ранее сообщалось, что бывшая ведущая проекта «Дом-2» приедет на открытие своего штаба в центре уральской столицы. Информация об этом размещена на официальном сайте «кандидата против всех».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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