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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
17:55  07 декабря 2017 0

Историей челябинской школьницы, пытавшейся смыть ребенка в унитаз, займутся следователи

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Врачи борются за жизнь младенцаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Историей школьницы из Троицка, которая родила ребенка в туалете и пыталась смыть его в унитаз, займутся следователи.

Материалы передали следователям из органов внутренних дел по инициативе СК РФ по Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверку по факту произошедшего взял на контроль руководитель регионального управления СК РФ.

Как писало «URA.RU» ранее, в одном из общежитий Троицка 15-летняя школьница родила ребенка в туалете. Предполагаемый отец младенца требовал спустить новорожденного в унитаз. Убить малыша не позволила мать молодого отца, услышавшая крик новорожденного. Сейчас и школьница, и ее ребенок доставлены в больницу.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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