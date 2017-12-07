Историей челябинской школьницы, пытавшейся смыть ребенка в унитаз, займутся следователи

Врачи борются за жизнь младенца
Историей школьницы из Троицка, которая родила ребенка в туалете и пыталась смыть его в унитаз, займутся следователи.
Материалы передали следователям из органов внутренних дел по инициативе СК РФ по Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверку по факту произошедшего взял на контроль руководитель регионального управления СК РФ.
Как писало «URA.RU» ранее, в одном из общежитий Троицка 15-летняя школьница родила ребенка в туалете. Предполагаемый отец младенца требовал спустить новорожденного в унитаз. Убить малыша не позволила мать молодого отца, услышавшая крик новорожденного. Сейчас и школьница, и ее ребенок доставлены в больницу.