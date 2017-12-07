В Екатеринбурге до Нового года введут повременную плату в общественном транспорте

19:22 07 декабря 2017 0

В городе к ЧМ-2018 увеличится и число выделенных полос Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге продолжается подготовка к внедрению новой схемы, которая предполагает полное изменение сложившейся системы общественного транспорта: отмены ряда маршрутов, введения новых, изменения принципа движения оставшихся. Реформа была перенесена с 2017 на 2019 год, но она не остановилась. Например, уже до конца года во всех автобусах, трамвая и троллейбусах заработает повременная система оплаты проезда, а в будущем году откроют новые выделенные полосы и поставят камеры, чтобы ловить автомобилистов-нарушителей. Об этом рассказал на комиссии по транспорту Общественной палаты Екатеринбурга глава комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.

«Повременка», по его словам, будет действовать на всех видах общественного транспорта, кроме метро. Причина исключения самого средства передвижения из общего пула, техническая. «Те аппараты, которые сегодня принимают Е-карты в метро, не рассчитаны на нововведения. Они просто не смогут считать тариф», — говорит Федотов. Тарифы меняться не будут. Сейчас, напомним,

горожанам предлагается два тарифных плана. В одном варианте поездка стоит 28 руб, а пересадку надо сделать пересадку в течение получаса. Если на пересадку требуется час, проезд будет стоить уже 40 рублей.

Федотов объяснил, почему новая система не затронет метро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ждать транспорт помогут онлайн-табло — тестирование того, что сейчас стоит у Главпочтамта, прошло успешно. Корректность информации на нем будет обеспечиваться данными с онлайн-карты «Центра управления перевозками» (МБУ «Центр организации движения»). Уже до конца года данные туда будут передавать все коммерческие перевозчики (сейчас это делают только 60%).

Городская администрация, судя по всему, настроена и на то, чтобы дать общественному транспорту больший приоритет при движении.

Например, в центре города будут ловить водителей, которые выезжают на трамвайные линии. Фиксировать нарушения будут камеры, их поставят в 2018 году.

Выделенными полосами займется рабочая группа мэрии и ГИБДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако пока неизвестно, где именно появятся средства видеонаблюдения. Продолжится работа и по настройке светофоров, дающих приоритет трамваям. Нововведение уже себя показало на двух перекрестках на улице Татищева. В новом году также продолжится работа по выделению полос для общественного транспорта. Планируется создать выделенную полосу еще на 19 участках улиц, по которым проходят маршруты клиентских групп FIFA. Для этого мэрия и ГИБДД создали рабочую группу.

В планах города — построить 40 новых остановочных комплексов в течение 2018 года, всего же в новой транспортной схеме таких должно быть 49. Напомним, что 2019 году в Екатеринбурге должен пройти второй этап транспортной реформы. В его рамках планируется отмена и перераспределение нескольких десятков маршрутов.

Для того, чтобы запустить транспортную реформу эффективно, администрации, по идее, нужна лояльность владельцев коммерческих маршрутов общественного транспорта. Однако пока продолжается конфликт, о котором уже писало «URA.RU»: мэрия выставила коммерсантам крайне невыгодные условия на конкурсах на право перевозки горожан, отдав, по сути, предпочтение муниципальным перевозчикам. Часть таких тендеров была отменена после жалобы перевозчиков в антимонопольную службу. Сейчас администрация города пытается в судах доказать свое право перераспределять маршруты таким образом, чтобы муниципальный транспорт оказался в более выгодном положении.