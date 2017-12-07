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07 декабря 2017
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Главные новости Тюменской области
19:09  07 декабря 2017 0

Живодер застрелил щенка под Тюменью на глазах у восьмилетнего хозяина

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Стрелок скрылся в неизвестном направлении (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В садовом хозяйстве «Горошинка-3» под Тюменью неизвестный охотник застрелил щенка, который принадлежал восьмилетнему мальчику. По словам очевидцев, мужчина сделал выстрел из машины, после чего уехал в неизвестном направлении.

По словам родителей ребенка, машина с охотниками проезжала мимо их садового домика. По неизвестной причине те решили остановиться и выстрелить в щенка через окно. Ребенок в это время сидел дома и все видел. «Услышав выстрелы, в одних трусиках выбежал на улицу. Там сын увидел застреленного щенка, стал кричать, что нас всех сейчас убьют. Этого щенка сыну подарили на день рождения. Он его очень любил. Трагедия нанесла ребенку психологическую травму, сейчас восстанавливаемся с помощью лекарственных препаратов», — цитирует портал 72.ru мать мальчика.

В пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области «URA.RU» заявили о том, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным». Ведутся поиски стрелка.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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