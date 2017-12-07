23:14 07 декабря 2017 0

Спортсмены выработают общую позицию по вопросу Игр Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международный олимпийский комитет закрыл доступ на зимние Игры всему вспомогательному персоналу, который работал в составе российской делегации в Сочи. Таким образом, за два месяца до Игр российские спортсмены вынуждены искать новых врачей, массажистов и сервисменов. Атлеты признаются, что могут не успеть до февраля 2018 года сформировать новую команду, от работы которой во многом зависит успех их выступления.

Согласно условиям МОК, теперь «независимая группа допинг-тестирования» комитета определит, кто из обслуживающего персонала сможет поехать со спортсменами вместо той команды, что ездила с ними в Сочи. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт считает не критичным, что сборной необходимо искать новый вспомогательный персонал. «Ротация среди обслуживающего персонала идет постоянно. Главное, что все личные тренеры могут поехать», — сообщил «URA.RU» Рапопорт.

Леонид Рапопорт уверен, что спортсмены успеют сформировать новые вспомогательные команды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако спортсмены оптимизм министра не разделяют. По словам президента Федерации фристайла Свердловской области Павла Корпачева, который выступал на Олимпиаде в Сочи в дисциплине слоупстайл, российским экстремалам попросту негде искать новых помощников. Если персонал не допустят, спортсменам «придется самим готовить инвентарь к выступлениям», считает он.

В тренерском штабе уверены, что новая команда вспомогательного персонала просто не успеет за два месяца сработаться со спортсменами. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил личный тренер ханты-мансийского биатлониста Алексея Волкова Сергей Алтухов. По его словам, от работы спортивного массажиста на 30% зависит успешное выступление биатлонистов.

Источник агентства в спортивном руководстве сообщил, что атлеты не будут открыто афишировать свое желание или нежелание участвовать в Олимпиаде, пока они не проведут совместное обсуждение. «Спортсмены намерены выработать общее мнение по вопросу Игр. Чтобы не получилось так, что кто-то едет, а кто-то нет. Иначе будет раскол. Пока большинство намерены поехать в Пхенчхан», — пояснил собеседник. О своей готовности принять участие в Играх корреспонденту открыто заявила лишь уральская конькобежка Юлия Скокова. «У меня уже такой возраст (35 лет), что, возможно, это моя последняя Олимпиада. Я потратила кучу сил и средств на подготовку к ней, поэтому в любом случае поеду», — сообщила бронзовая призерка Игр в Сочи.

XXIII зимние Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.