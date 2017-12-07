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07 декабря 2017
20:01  07 декабря 2017 0

Дочь Кадырова открыла магазин эротического женского белья. ФОТО

Магазин Айшат Кадыровой (справа) предлагает женщинам Чечни быть смелееФото: группа ege_lancmanschool_95, Instagram

Дочь президента Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат открыла магазин эротического женского белья под названием «Lady A» в центре Грозного.

Фото и видео с торжественного открытия выложили популярные чеченские блогеры. «Будуар твоих тайн и кружевного великолепия. Будь смелее… Только между нами…», — такое описание ассортимента следует из текста одного из аккаунтов Instagram. «Такого в Грозном еще не было, дорогие девушки, вы просто обязаны окунуться в этот сказочный мир», — отмечают в соцсети гости открытия магазина.

Помимо женского белья, бутик торгует интимной косметикой и аксессуарами. Он рекламируется среди ограниченного круга людей, так как на тему секса в Чечне распространяется строгий запрет. Знакомые 18-летней Айшат уверены, этот проект будет таким же успешным, как и другие начинания девушки. Известно, что она управляет домом исламской моды Firdaws и держит кондитерскую в одноименном торговом центре — рядом с ней и открылся новый бутик.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о том, что власти республики будут использовать религию и обычаи в управлении Чечней. Об этом сообщало «Подмосковье сегодня».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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