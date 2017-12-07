23:59 07 декабря 2017 0

Валерий и Лариса Щукина воспитывают шестерых детей. Трое, от первого брака Ларисы, уже взрослые Фото: Лара Щукина / Вконтакте

В Республике Коми победительнице всероссийского конкурса «Семья года» Ларисе Щукиной организаторы не смогли купить билеты в Москву. В порядке компенсации супругам, воспитывающим девятерых детей, вручили диплом победителей и металлический термос.

При этом, как сообщает «Московский комсомолец», сама семья ни на какие конкурсы не заявлялась — это была инициатива местных чиновников из администрации поселка Сосногорск. В мае супруги узнали, что они стали победителями на республиканском конкурсе в номинации «Многодетная семья» и получили премию от главы республики — 100 тыс. рублей. На приеме у главы региона им сказали, что теперь они будут представлять Коми на всероссийском этапе, однако когда дошло до согласования времени выезда (он должен был состояться в конце ноября), выяснилось, что денег на поездку нет.

Как рассказала журналистам сама Лариса Щукина, транспортные расходы на поездку в Москву по самым низким тарифам составили бы 88 тыс. рублей. В семье посовещались и решили, что ссуду на поездку брать не будут: свободных средств нет, а ехать не в полном составе на семейный конкурс было бы глупо. В итоге Щукиных снова пригласили в Сыктывкар, пообещав оплатить расходы на проезд. Там многодетной семье в торжественной обстановке вручили литровый металлический термос.

«Я не считаю себя малообеспеченной, с мужем работаем на Сосногорском газоперерабатывающем заводе, и купить себе литровый термос я могу, — рассказала Щукина местному изданию „Трибуна“. — Тут дело даже не в стоимости подарка, а в его бесполезности».

Когда неприятная история «всплыла», перед супругами извинились и предложили им сертификат в санаторий. Однако, как оказалось, и тут были свои «подводные камни»: заезд был возможен только в определенные даты, а на предприятии уйти в отпуск не по графику можно только за свой счет. От санатория Щукиным тоже пришлось отказаться.

Журналисты выяснили, что проблемы, возникшие в связи со злополучным конкурсом — не единственные. Ранее Ларисе Щукиной было отказано в представлении к ордену «Родительская слава». Чиновники указали в качестве причины то, что девять детей, которых родила женщина — от двух браков, а ее супруг не усыновил троих старших. В результате многодетная мать теряет право на получение звания «Ветеран труда», и никаких льгот, кроме «северных» ей не положено.