Коммунальщики ликвидировали последствия аварии в Екатеринбурге

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга завершены ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения. Последствия аварии на трубопроводе полностью устранены.
О том, что в оставшиеся без отопления дома начало поступать тепло, сообщили спасатели. «Аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода теплоснабжения на пересечении ул. Токарей и ул. Ключевской завершены», — говорится в заявлении на официальном сайте главного управления МЧС России по Свердловской области. Также отмечается, что теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Напомним, днем 7 декабря в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел порыв трубопровода. Как писало «URA.RU» из-за чего без отопления остались 180 домов и 27 социально значимых объектов. Ликвидацией последствий аварии занимались четыре аварийно-восстановительные бригады Екатеринбургской тепловой компании.