{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
02:52  08 декабря 2017 0

Коммунальщики ликвидировали последствия аварии в Екатеринбурге

Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, батарея отопления
В квартиры екатеринбуржцев вернулось теплоФото: Василий Гришин © URA.RU

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга завершены ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения. Последствия аварии на трубопроводе полностью устранены.

О том, что в оставшиеся без отопления дома начало поступать тепло, сообщили спасатели. «Аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода теплоснабжения на пересечении ул. Токарей и ул. Ключевской завершены», — говорится в заявлении на официальном сайте главного управления МЧС России по Свердловской области. Также отмечается, что теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Напомним, днем 7 декабря в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел порыв трубопровода. Как писало «URA.RU» из-за чего без отопления остались 180 домов и 27 социально значимых объектов. Ликвидацией последствий аварии занимались четыре аварийно-восстановительные бригады Екатеринбургской тепловой компании.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров