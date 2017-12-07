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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:21  07 декабря 2017 0

В Екатеринбурге отключили отопление почти в 200 домах

Восстановительные работы будут вести круглосуточноФото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга без отопления остались 180 домов и 27 социально значимых объектов. Инцидент произошел из-за порыва трубопровода диаметром 500 мм на перекрестке улиц Токарей и Ключевской. На месте ЧП ведутся раскопки.

«Для освещения работ в тёмное время суток к месту аварии направлена световая башня специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. На месте аварии работает оперативная группа МЧС», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Восстановительные работы будут вестись круглосуточно, срок ремонта пока неизвестен. Сейчас на улице в Екатеринбурге -6 градусов, ночью температура может опуститься до -10 градусов.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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