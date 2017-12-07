В Екатеринбурге отключили отопление почти в 200 домах

Восстановительные работы будут вести круглосуточно
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга без отопления остались 180 домов и 27 социально значимых объектов. Инцидент произошел из-за порыва трубопровода диаметром 500 мм на перекрестке улиц Токарей и Ключевской. На месте ЧП ведутся раскопки.
«Для освещения работ в тёмное время суток к месту аварии направлена световая башня специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. На месте аварии работает оперативная группа МЧС», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Восстановительные работы будут вестись круглосуточно, срок ремонта пока неизвестен. Сейчас на улице в Екатеринбурге -6 градусов, ночью температура может опуститься до -10 градусов.