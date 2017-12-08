Продукты питания в России разделят по степени полезности

07:00 08 декабря 2017 0

Понять, что продукт отвечает требованиям ЗОЖ, можно будет по наклейке на этикетке Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство здравоохранения предложило маркировать продукты, представленные на российском рынке, по степени полезности для населения. Программу по разделению питания на «здоровое» и не очень планируется запустить уже в апреле 2018 года.

Минздрав задумался о маркировке продуктов, работая над исполнением проекта «Формирование здорового образа жизни», сообщают «Известия». Инициатива ведомства заключается в присваивании знаков отличия трем основным группам продуктов. Разделение будет произведено в зависимости от содержания вредных для организма элементов.

К первой группе будут отнесены «здоровые» продукты, такие как фрукты, овощи, крупы, мясо, и морепродукты. Во второй список войдут продукты, не претендующие на звание «здоровых»: это шоколад, кондитерские изделия, энергетические напитки и батончики, а также алкогольная продукция. В последнюю группу определят продукты, отвечающие требованием здорового питания: среди них окажутся фрукты и орехи с нулевым содержанием сахара или соли, молочная продукция, переработанное мясо, птица, рыба, а также сухие завтраки.

Продукты, способные оказать положительное воздействие на организм потребителя, будут отмечены наклейками «Здоровое питание». Визуальные элементы собираются утвердить в середине февраля будущего года. Маркировка продукции, по замыслу ведомства, должна быть добровольной.