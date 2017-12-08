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Главные новости Курганской области
12:28  08 декабря 2017 0

Курганцы нашли способ не платить штрафы ГИБДД

Взрывное устройство Курган остановка у Куйбышева 75 22.11.2013г, машина дпс
Два водителя недолго радовались своей находкеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане два водителя придумали, как не платить штрафы за нарушения Правил дорожного движения. Они подделали государственные номера так, чтобы они полностью совпадали с номерами идентичных автомобилей в других регионах.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе областного управления ГИБДД, первой жертвой предприимчивых курганцев оказался житель Омской области. Владельцу автомобиля Toyota Crown пришли штрафы с камер видеонаблюдения за проезд на красный свет в столице Зауралья, а также за превышение скорости на трассе Курган— Звериноголовское. Но мужчина уверял, что никогда не бывал в Курганской области и на кадрах с камер — не его машина.

Госавтоинспекторы выяснили, что в дни нарушения автомобиль омича также не единожды попадал в объективы комплексов видеофиксации, однако уже на территории Омской области. Проверка показала, что машины, запечатленные на снимках в обоих регионах, одной и той же модели, имеют одинаковые номера, но у них есть конструктивные различия.

С похожей жалобой в курганскую ГИБДД через некоторое время обратился житель Кемеровской области. Инспекторы установили, что по Зауралью разъезжает еще и Toyota Kluger с поддельными номерами.

Хитрых курганцев инспекторам удалось задержать по ориентировкам спустя несколько дней. Сейчас в отношении водителей ведется доследственная проверка, за использование поддельных госномеров им грозит уголовная ответственность, уточняют в Госавтоинспеции. Постановления о нарушениях в отношении жителей Омской и Кемеровской областей были отменены.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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