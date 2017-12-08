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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
12:39  08 декабря 2017 0

Ямальский парламент определился с повесткой предновогоднего заседания

Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, заксобрание янао, депутаты
Ямальское заксобрание готовится к последнему в этом году заседаниюФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты законодательного собрания ЯНАО начали формировать повестку последнего в этом году заседания, которое намечено на 21 декабря. В предварительный проект повестки вошло 24 вопроса.

Законодатели планируют скорректировать региональный бюджет на 2017 год, принять ряд поправок в закон о налоге на имущество организаций. Также на первое чтение вынесены изменения в законы в сфере образования, проведения капитального ремонта многоквартирных домов и недропользования. Парламентариям предстоит утвердить планы работы на следующий год, сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала

Как уже сообщалось, источники агентства полагают, что ближе к заседанию в повестке может появится вопрос о лишении полномочий депутата Павла Крюкова, арестованного в ноябре по подозрению в коммерческом подкупе.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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