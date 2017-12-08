Ямальский парламент определился с повесткой предновогоднего заседания

Депутаты законодательного собрания ЯНАО начали формировать повестку последнего в этом году заседания, которое намечено на 21 декабря. В предварительный проект повестки вошло 24 вопроса.
Законодатели планируют скорректировать региональный бюджет на 2017 год, принять ряд поправок в закон о налоге на имущество организаций. Также на первое чтение вынесены изменения в законы в сфере образования, проведения капитального ремонта многоквартирных домов и недропользования. Парламентариям предстоит утвердить планы работы на следующий год, сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала
Как уже сообщалось, источники агентства полагают, что ближе к заседанию в повестке может появится вопрос о лишении полномочий депутата Павла Крюкова, арестованного в ноябре по подозрению в коммерческом подкупе.