Место нефтегазового генерала Павла Крюкова в ямальском Заксобрании скоро освободится. Собственные источники «URA.RU» сообщают, что сейчас решаются вопросы о сроках лишения арестованного за взятки Крюкова полномочий, а так же обсуждаются претенденты на этот пост.
Инсайдеры в региональном правительстве рассказывают, что у власти почти нет сомнений в том, что итоги расследования и приговор по коррупционному делу будут не в пользу Павла Крюкова. Поэтому его однозначно придется лишать депутатского мандата в региональном Заксобрании и назначать новые выборы, так как Крюков избирался по одномандатному избирательному округу от Ноябрьска.
Началось обсуждение кандидатуры на освобождающееся место. Традиционно оно всегда было закреплено за руководителем компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Так, в Заксобрании Ямала пятого созыва заседал гендиректор предприятия Константин Степовой. Позже Павел Крюков сменил его и на посту гендиректора, и в депутатском кресле. Стоит ожидать, что после того, как у Крюкова заберут мандат, в борьбу вступит Александр Шушаков, который недавно был назначен гендиректором «ГН-ННГ»
Обсуждаются и другие варианты. Инсайдер говорят, что зреет план лишения «Газпромнефти» преференций в ямальском парламенте. Есть предложения взять человека со стороны. Среди кандидатур звучит имя Ильдуса Резяпова. Он общественник, входил в команду прошлого сити-менеджера Ноябрьска Жанны Белоцкой.
Председатель регионального парламента Сергей Ямкин ранее уже рассказывал «URA.RU», что депутаты «намерены дождаться решения суда, а потом поднимать вопрос о мандате Крюкова». Однако источники утверждают, что ситуация изменилась. Сейчас решается, стоит ли включать этот вопрос в повестку декабрьского заседания Заксобрания или отложить на следующее, которое пройдет в феврале. Официально пока комментарии по этому поводу никто не дает. Источники сообщают, что власти хотят избежать лишней шумихи.
«Февральское заседание будет незадолго до президентских выборов. Лишней шумихи из-за этого никто не хочет. И пока все склоняются к тому, что лучше пережить скандал с лишением мандата сейчас. За новогодние праздники все о нем уже забудут. Уже на днях будет решено окончательно. И, скорее всего, этот вопрос внесут в повестку заседания на 21 декабря. Внесут тихо, в последний момент, чтобы не привлекать лишнего внимания», — говорит знакомый чиновник.