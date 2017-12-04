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17:19  04 декабря 2017 0

До Нового Года в ямальском парламенте может освободиться мандат. Замену арестованному нефтегазовому генералу уже присмотрели

Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, кресла, место, заксобрание янао, депутаты, пустые
В Заксобрании Ямала может освободится депутатское креслоФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Арест гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
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Место нефтегазового генерала Павла Крюкова в ямальском Заксобрании скоро освободится. Собственные источники «URA.RU» сообщают, что сейчас решаются вопросы о сроках лишения арестованного за взятки Крюкова полномочий, а так же обсуждаются претенденты на этот пост.

Инсайдеры в региональном правительстве рассказывают, что у власти почти нет сомнений в том, что итоги расследования и приговор по коррупционному делу будут не в пользу Павла Крюкова. Поэтому его однозначно придется лишать депутатского мандата в региональном Заксобрании и назначать новые выборы, так как Крюков избирался по одномандатному избирательному округу от Ноябрьска.

Началось обсуждение кандидатуры на освобождающееся место. Традиционно оно всегда было закреплено за руководителем компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Так, в Заксобрании Ямала пятого созыва заседал гендиректор предприятия Константин Степовой. Позже Павел Крюков сменил его и на посту гендиректора, и в депутатском кресле. Стоит ожидать, что после того, как у Крюкова заберут мандат, в борьбу вступит Александр Шушаков, который недавно был назначен гендиректором «ГН-ННГ»

Обсуждаются и другие варианты. Инсайдер говорят, что зреет план лишения «Газпромнефти» преференций в ямальском парламенте. Есть предложения взять человека со стороны. Среди кандидатур звучит имя Ильдуса Резяпова. Он общественник, входил в команду прошлого сити-менеджера Ноябрьска Жанны Белоцкой.

Председатель регионального парламента Сергей Ямкин ранее уже рассказывал «URA.RU», что депутаты «намерены дождаться решения суда, а потом поднимать вопрос о мандате Крюкова». Однако источники утверждают, что ситуация изменилась. Сейчас решается, стоит ли включать этот вопрос в повестку декабрьского заседания Заксобрания или отложить на следующее, которое пройдет в феврале. Официально пока комментарии по этому поводу никто не дает. Источники сообщают, что власти хотят избежать лишней шумихи.

«Февральское заседание будет незадолго до президентских выборов. Лишней шумихи из-за этого никто не хочет. И пока все склоняются к тому, что лучше пережить скандал с лишением мандата сейчас. За новогодние праздники все о нем уже забудут. Уже на днях будет решено окончательно. И, скорее всего, этот вопрос внесут в повестку заседания на 21 декабря. Внесут тихо, в последний момент, чтобы не привлекать лишнего внимания», — говорит знакомый чиновник.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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