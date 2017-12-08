Кобылкин осмотрел Сабетту с воздуха перед приездом Путина. ФОТО

Президент России Владимир Путин 8 декабря посетит поселок Сабетта, который расположен на побережье Карского моря в Ямало-Ненецком автономном округе. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин находится сейчас в поселке с рабочим визитом. Главное событие дня — первая отгрузка сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ», куда и ждут президента России.
Первая очередь завода «Ямал СПГ» была запущена 5 декабря. 8 декабря первую партию газа отгрузят на танкер «Кристоф де Маржери» класса «Arc7» и доставят покупателям в Китай. Запуск этого завода означает увеличение экспорта газа и вхождение страны в число мировых лидеров-экспортеров СПГ.
Владимир Путин осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода «Ямал СПГ». На официальном сайте Президента Российской Федерации сообщается, что Владимир Путин проведет также совещание по вопросам развития проектов производства сжиженного природного газа.
В Сабетте сейчас идут последние приготовления к важному событию. Сюда уже начали съезжаться гости не только со всего Ямала и России, но и из разных стран мира. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин совершил последний облет территории, фотографии с которого представила пресс-служба губернатора.
Проект по производству СПГ далеко в Заполярье стартовал в 2012 году. 5 декабря 2017 года завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год.