19:17 08 декабря 2017 0

На международный уровень Екатеринбург продвигают люди, которые в городе даже не живут постоянно Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Екатеринбурге начал работать офис АНО «Заявочный комитет Экспо-2025», он разместился в Ельцин Центре. «Да, они сняли у нас помещение», — подтвердила пресс-секретарь Елена Волкова. «Работаем с 1 декабря, торжественное открытие состоится 18 декабря», — говорит руководитель пресс-службы заявочного комитета Василина Васильева. Как стало известно «URA.RU», офис снят в конце ноябре, и уже его аренда уже оплачена на весь будущий год.

Источники агентства рассказывают, что пока недовольны формированием команды АНО. Как уверяют собеседники агентства, среди сотрудников заявочного комитета нет ни одного екатеринбуржца.

«В офисе работают три москвича, которых поселили в гостиницу Ельцин Центра. Офис рядом. Кроме зарплат свыше 100 тысяч рублей, они получают и деньги на командировочные расходы. Источник финансирования — средства областного бюджета, предназначенные на оплату продвижения заявки Екатеринбурга на Экспо-2025», — рассказали агентству инсайдеры. Напомним, всего на продвижение заявки будет выделено 300 млн рублей: по 150 млн в 2017 и 2018 годах.

В заявочном комитете пояснили, что в офисе действительно работают трое.

Главным является рекламщик из Москвы Тото Дарч. Ранее он принимал участие в раскрутке алкогольного бренда «Бакарди» и был ивент-директором в компании, которая занималась обслуживанием Олимпиады в Сочи-2014.

«Кроме Дарча, в офисе работает и еще один маркетолог из Москвы, им помогает екатеринбурженка Алиса Зайцева», — говорит Василина Васильева.

Расширять штат сотрудников заявочного комитета не планируется. В Ельцин Центре — одна из самых высоких арендных плат по региону. Заявочный комитет, впрочем, снимает небольшое помещение, около около 40 кв. метров. Офис будет работать до конца заявочного цикла на Экспо-2025, то есть до ноября 2018 года. «После этого АНО расформируют. Это произойдет вне зависимости от результатов, одобрят Екатеринбург в качестве места проведения международной выставки или нет», — рассказала Васильева. Ни она, ни представители Ельцин Центра не стали отвечать на вопрос, живут ли московские сотрудники офиса в гостинице при ЕЦ.

Пока непонятно, оплачивается ли их работа из бюджета области — на этот вопрос, заданный журналистом «URA.RU», в правительстве области ответить не сумели. По данным наших источников, сотрудники офиса уже встречались с губернатором, членами правительства области и несколькими крупными бизнесменами.

Наблюдатели отмечают, что пока работа заявочного комитета напоминает ситуацию с Экспо-2020, заявку на которую Екатеринбург проиграл. «Так получилось только потому, что и над прошлой кампанией работали московские рекламщики. Они не знали реалий города, не сумели рассказать жителям, зачем это надо каждому из нас. Чтобы выиграть сейчас заявку, нужно налаживать диалог не только с властью и олигархами, но и с общественностью. А то получится второй храм на воде», — говорят инсайдеры агентства.

Впрочем, в администрации губернатора не исключают, что глава региона привлечет и местные силы для защиты заявки.