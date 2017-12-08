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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
18:09  08 декабря 2017 0

Пойманная на взятках жена курганского железнодорожного начальника ушла на пенсию

Клипарт., взятка, деньги
В уголовном деле фигрурируют две взяткиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Супруга заместителя начальника ЮУЖД (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергея Домосканова Людмила, на которую заведено уголовное дело за получение взяток, ушла на пенсию.

«Домосканова уволена по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 6 декабря 2017 года. Южно-Уральская железная дорога сотрудничает со следственными органами, заинтересована в проведении объективного расследования и установлении всех обстоятельств произошедшего», — цитирует ответ службы корпоративных коммуникаций филиала «РЖД» ЮУЖД портал 45.ru.

Уголовные дела в отношении Домоскановой возбуждены по фактам получения взяток в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). В первом случае, в период с 17 октября 2016 года по 16 ноября 2017 года, инспектор по контролю за техническим содержанием зданий в служебном кабинете получила 175 360 рублей от руководства одной из строительных фирм за незаконные действия в интересах юридического лица, а также за общее покровительство. Во втором — в период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года Домосканова при схожих обстоятельствах обогатилась еще на 232 400 рублей.

Преступления выявили сотрудники управления ФСБ России по Курганской области. Расследование уголовных дел продолжается, уточняют в силовых органах.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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