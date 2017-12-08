У малыша были признаки общего переохлаждения
Новорожденного младенца подкинули в филиал детской больницы в городе Чайковский Пермского края. Судя по его состоянию, малыш долго находился на холоде.
Инцидент произошел 6 декабря. «Ребенок был обнаружен сотрудниками практически сразу с признаками общего переохлаждения. Скорая забрала и доставила в неонатологическое отделение Центральной городской больницы. На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого Минздрава.
Информацию о брошенном малыше уже передали в полицию, комиссию по делам несовершеннолетних и соцзащиту. Сейчас правоохранители разыскивают мать, бросившую младенца.