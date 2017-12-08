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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:48  08 декабря 2017 0

У директора уральского завода за долги по зарплате арестовали вертолет

Разное. Курган, вертолет, санавиация
Очередного «борзого директора» из Свердловской области приковали к землеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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Судебные приставы арестовали вертолет Robinson R44, принадлежавший расположенному в городе Качканар Свердловской области металлургическому заводу. Причиной ареста стал 16-миллионный долг по заработной плате перед 450 сотрудниками предприятия.

Помимо долгов по зарплате приставы, приставы намерены взыскать с завода налоги и сборы более чем на 100 млн рублей. На балансе предприятия имелся вертолет, пишет РБК. Он был описан, арестован и передан на хранение без права передачи пользования директору завода.

Сейчас завод находится на грани банкротства. Из-за долгов по заработной плате 800 сотрудников предприятия в середине ноября заявили о готовности объявить голодовку.

Как уже сообщало «URA.RU», визит Владимира Путина в Екатеринбург 9 июля и последующие злоключения «борзого» директора тагильского завода, на которого ему пожаловались рабочие, мало что изменили в ситуации с долгами по зарплате. Они по-прежнему превышают стомиллионную отметку.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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