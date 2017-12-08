18:48 08 декабря 2017 0

Очередного «борзого директора» из Свердловской области приковали к земле Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судебные приставы арестовали вертолет Robinson R44, принадлежавший расположенному в городе Качканар Свердловской области металлургическому заводу. Причиной ареста стал 16-миллионный долг по заработной плате перед 450 сотрудниками предприятия.

Помимо долгов по зарплате приставы, приставы намерены взыскать с завода налоги и сборы более чем на 100 млн рублей. На балансе предприятия имелся вертолет, пишет РБК. Он был описан, арестован и передан на хранение без права передачи пользования директору завода.

Сейчас завод находится на грани банкротства. Из-за долгов по заработной плате 800 сотрудников предприятия в середине ноября заявили о готовности объявить голодовку.

Как уже сообщало «URA.RU», визит Владимира Путина в Екатеринбург 9 июля и последующие злоключения «борзого» директора тагильского завода, на которого ему пожаловались рабочие, мало что изменили в ситуации с долгами по зарплате. Они по-прежнему превышают стомиллионную отметку.