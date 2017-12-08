20:03 08 декабря 2017 0

С Собчак можно будет пообщаться «тет-а-тет» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак готова лично встретиться с екатеринбуржцами и жителями Свердловской области и ответить на интересующие их вопросы. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе штаба в Екатеринбурге телеведущей.

Личный прием состоится сразу после официального открытия штаба 16 декабря (время и место еще уточняются). Число людей, которые смогут пообщаться с Собчак «тет-а-тет», будет зависеть от количества и качества поступивших обращений. Их обработкой займутся юристы из екатеринбургского штаба или из Москвы: из всех писем будет выбрано несколько наиболее важных тем.

Граждане могут сообщать о проблемах, с которыми сталкиваются, и задавать интересующие вопросы начиная с пятницы, 8 декабря. Для этого можно написать на почту штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге (ekaterinburg@sobchakprotivvseh.ru), в социальные сети или позвонить в штаб по номеру +7 999 5677818.