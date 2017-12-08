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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
20:03  08 декабря 2017 0

Собчак проведет личный прием жителей Екатеринбурга. Можно готовить и отправлять вопросы

Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
С Собчак можно будет пообщаться «тет-а-тет»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак готова лично встретиться с екатеринбуржцами и жителями Свердловской области и ответить на интересующие их вопросы. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе штаба в Екатеринбурге телеведущей.

Личный прием состоится сразу после официального открытия штаба 16 декабря (время и место еще уточняются). Число людей, которые смогут пообщаться с Собчак «тет-а-тет», будет зависеть от количества и качества поступивших обращений. Их обработкой займутся юристы из екатеринбургского штаба или из Москвы: из всех писем будет выбрано несколько наиболее важных тем.

Граждане могут сообщать о проблемах, с которыми сталкиваются, и задавать интересующие вопросы начиная с пятницы, 8 декабря. Для этого можно написать на почту штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге (ekaterinburg@sobchakprotivvseh.ru), в социальные сети или позвонить в штаб по номеру +7 999 5677818.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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