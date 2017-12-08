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08 декабря 2017
07 декабря 2017
19:51  08 декабря 2017 0

Комарову просят вернуть прямые выборы мэров из-за неэффективной работы главы Сургута

Празднование Дня народного единства. Сургут, единая россия, Шувалов Вадим, флаг россии, трет глаз
Работа главы Сургута Вадима Шувалова подверглась депутатской критикеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

После ежегодного отчета губернатора перед окружными депутатами, народные избранники обратились к Наталье Комаровой с предложением вернуть систему прямых выборов глав муниципалитетов. По их мнению, нынешняя система, когда глава назначается депутатами и окружным правительством, является неэффективной.

«У нас крупнейший муниципалитет город Сургут, там одна негативная повестка. Это говорит о том, что назначенный глава не понимает, что работает в интересах граждан. Для меня лично и для моих коллег из фракции он работает в чьих-то других интересах. На этом нужно сделать упор. Назрел вопрос — не вернуться ли нам к выборности глав муниципальных образований?» — задал вопрос губернатору депутат Евгений Марков.

По мнению Натальи Комаровой, система назначения глав еще не успела проявить себя в полном объеме. «Не уверена, что наступило это время. Мы совсем недавно работаем в этом формате. И я считаю, что у него есть потенциал, который мы не раскрыли», — прокомментировала глава региона.

Также Наталья Комарова добавила, что к администрации и руководителю Сургута возникают вопросы по процедурам приватизации имущества. «В настоящее время мы вносим изменения в нормативные акты, которые позволят населению принимать участие в составлении перечня имущества, подлежащего приватизации», — анонсировал нововведения губернатор ХМАО.

Статья по теме
Новости «URA.RU» работают! «ЕР» запретила мэру Сургута давить на думу

Получить комментарий администрации Сургута на момент публикации материала не удалось. Советник главы Сургута Вадима Шувалова Александр Оверчук недоступен для звонков журналиста «URA.RU».

Как ранее сообщало агентство, вопросы приватизации имущества в Сургуте стали поводом для конфликта главы города Вадима Шувалова с депутатами городской думы. Народные избранники неоднократно отклоняли спорные предложения мэрии, в частности, отказали чиновникам в приватизации стратегических муниципальных предприятий «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод». Позднее чиновники инициировали обыски на хлебозаводе с участием ОМОНа.

Игорь Волосин
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