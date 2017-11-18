Новости «URA.RU» работают! «ЕР» запретила мэру Сургута давить на думу

00:58 18 ноября 2017 0

Главу Сургута предупредили об ошибках в партийной работе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После публикации «URA.RU» в Сургуте политсовет «Единой России» отказался от решения, которое обязало бы местных депутатов голосовать по указке партии (городское отделение возглавляет мэр Вадим Шувалов). По данным инсайдеров агентства, такие планы сургутских единороссов раскритиковали в федеральном центре.

Источники в партии утверждают, что в Москве действия политсовета расценили как превышение полномочий. Более того, поставлен вопрос об отставке Вадима Шувалова с поста председателя политсовета «Единой России» в Сургуте. В региональном отделении «ЕР» «URA.RU» подтвердили, что решение, обязывающее сургутских депутатов голосовать по указке политсовета, в пятницу, 17 ноября не принималось.

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«Заседание прошло позитивно. Были очень объемные вопросы, связанные с традиционным личным приемом граждан в декабре в честь дня рождения партии, а также реализация партийных проектов. Вопросы депутатской деятельности обсуждались в контексте участия членов фракции в этих мероприятиях „Единой России“. То, о чем вы говорите, не подтвердили», — прокомментировал и. о. начальника отдела агитационно-пропагандистской работы окружного отделения «Единой России» Кирилл Медведев.

Как ранее сообщало «URA.RU», в повестке заседания политсовета был вопрос о приоритетных направлениях, которые необходимо взять под депутатский контроль. Агентство сообщило со ссылкой на членов политсовета, что планировалось принять беспрецедентное решение — установки руководства городского отделения партии должны были стать обязательными для исполнения городской Думой, поскольку все без исключения депутаты Сургута входят в состав фракции «Единой России».

«На политсовете об отставке Шувалова не говорили. Но вопрос повестки изменили, сделали вид, что речь изначально шла об участии членов фракции в партийной жизни города», — считает один из членов политсовета.

Конфликт между действующими депутатами командой Шувалова был вызван спорными предложениями мэрии, которые думцы неоднократно отклоняли. Народные избранники, в частности, отказали чиновникам в приватизации стратегических муниципальных предприятий «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод». Позднее чиновники инициировали обыски на хлебозаводе с участием ОМОНа.

Депутаты также выступили против возможной приватизации ключевых объектов коммунальной инфраструктуры крупнейшего города Югры — как сообщало агентство, чиновники намеревались объединить все МУПы в сфере ЖКХ, а затем передать получившееся предприятие в частные руки. По неофициальным данным, народных избранников в противостоянии с командой Шувалова поддерживает руководство градообразующей компании ОАО «Сургутнефтегаз». Добавим, в истории Сургута конфликты между Думой и администрации происходили практически каждый созыв, однако впервые была предпринята попытка повлиять на депутатов с помощью партии.