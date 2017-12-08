Один из районов Екатеринбурга оперативно почистили от снега

Снег уральцам — не помеха
Коммунальные службы микрорайона Академический оперативно отреагировали на обрушившийся на город снегопад. В районе с началом непогоды на улицы вывели более 60 специалистов и спецтехнику, которые начали усиленно чистить дворы жилых домов, пешеходные и автомобильные дороги.
В УК «Академический» отмечают, что готовы к любым капризам уральской погоды, в том числе и к интенсивным снегопадам.
«Сильный снег для нас — штатная ситуация. Академический должен быть комфортным для проживания районом, независимо от погоды и времени года», — подчеркнули в управляющей компании.