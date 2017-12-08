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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
20:33  08 декабря 2017 0

Один из районов Екатеринбурга оперативно почистили от снега

Первый снег. Екатеринбург, первый снег, осень, деревья в снегу, снегопад, зима
Снег уральцам — не помехаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Коммунальные службы микрорайона Академический оперативно отреагировали на обрушившийся на город снегопад. В районе с началом непогоды на улицы вывели более 60 специалистов и спецтехнику, которые начали усиленно чистить дворы жилых домов, пешеходные и автомобильные дороги.

В УК «Академический» отмечают, что готовы к любым капризам уральской погоды, в том числе и к интенсивным снегопадам.

«Сильный снег для нас — штатная ситуация. Академический должен быть комфортным для проживания районом, независимо от погоды и времени года», — подчеркнули в управляющей компании.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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