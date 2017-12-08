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08 декабря 2017
21:34  08 декабря 2017 0

Жители Москвы массово жалуются на странный запах в воздухе

Вокруг очереди к Храму Христа Спасителя. Москва, пречистенская набережная, москва-река
Москва может задыхаться от сероводородаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Москвичи в пятницу, 8 декабря, стали массово жаловаться в интернете на странный неприятный запах в воздухе. Первые сообщения об этом появились в соцсетях после 14:30 по местному времени.

«В парке у Яузы очень сильный запах газа и сероводорода. Ядовитый запах с улицы проникает в дома и квартиры», — написала пользователь «твиттера» Елена Махина.

Некоторые пользователи стали обращаться в микроблоге к мэру Москвы Сергею Собянину, но пока ответа от градоначальника не получили, пишет «Федеральная служба новостей».

После множества сообщений специалисты Роспотребнадзора организовали проверку, отправившись в девять административных округов столицы для того, чтобы замерить уровень загрязнения воздуха. Источник неприятного запаха на данный момент остается невыясненным. Пока можно сказать, что с коммунальными авариями происходящее не связано, уточняет «Национальное агенство новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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