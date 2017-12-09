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09 декабря 2017
16:32  09 декабря 2017 0

Россия простила последний долг Киргизии. Широкий жест измеряется в миллиардах

Суд по делу Лошагина. Екатеринбург, наличка, доллар, рубль, деньги, валюта
Долг списывали с 2013 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия простила Киргизии оставшийся долг, который постепенно списывали с 2013 года. Широкий жест в общей сложности стоил РФ почти 489 млн долларов (28,8 млрд рублей).

Последняя часть долга составила 240 млн долларов. Документ, который ратифицирует списание, подписал нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, пишет Life.ru. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Москва и Бишкек договорились о поэтапном списании долга в 2012 году. Тогда Киргизия была должна России почти 489 млндолларов. В мае 2013 года Россия списала 188,9 миллиона, с 2016 по 2017 год — еще 60 млн долларов. Договоренность о списании последних 240 млн долларов была оформлена во время визита предыдущего президента Республики Алмазбека Атамбаева в Москву.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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