Легендарный американский боксер, чемпион мира Флойд Мэйвезер посетил Грозный, где лично поговорил с главой республики Рамзаном Кадыровым. Во время разговора спортсмен признался, что подумывает о российском гражданстве и хотел бы жить в столице Чечни.
О встрече в соцсетях рассказал сам чеченский лидер, уточнив, что разговор шел о тенденциях развития бокса, в том числе и в России. Но не только. «Мэйвезер сообщил о своем желании получить гражданство России», — написал Кадыров. Отметив также, что боксер посетовал, что ему есть где жить в Москве, но нет дома в Чечне.
Отметим, что знаменитый атлет намерен в 2018 году посетить Чеченскую республику с большой группой известных спортсменов, чтобы поддержать коллег из России.