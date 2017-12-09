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09 декабря 2017
18:23  09 декабря 2017 0

Легендарный боксер из США признался Кадырову, что хочет дом в Грозном и гражданство РФ. ФОТО

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Известный спортсмены регулярно посещают Грозный по приглашению главы ЧечниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Легендарный американский боксер, чемпион мира Флойд Мэйвезер посетил Грозный, где лично поговорил с главой республики Рамзаном Кадыровым. Во время разговора спортсмен признался, что подумывает о российском гражданстве и хотел бы жить в столице Чечни.

О встрече в соцсетях рассказал сам чеченский лидер, уточнив, что разговор шел о тенденциях развития бокса, в том числе и в России. Но не только. «Мэйвезер сообщил о своем желании получить гражданство России», — написал Кадыров. Отметив также, что боксер посетовал, что ему есть где жить в Москве, но нет дома в Чечне.

Отметим, что знаменитый атлет намерен в 2018 году посетить Чеченскую республику с большой группой известных спортсменов, чтобы поддержать коллег из России.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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