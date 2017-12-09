В Ставрополе уничтожены двое террористов, которые планировали атаки перед новогодними праздниками. Третий бандит подорвался на самодельной бомбе. Боевики оказались уроженцами Чечни, Дагестана и Ставрополья.
В ночь с 8 на 9 декабря стало известно, что силовики ввели режим контртеррористической операции (КТО) на прилегающих к месту инцидента улицах. Боевики планировали теракты перед новым годом «в местах массового скопления людей», приводит «Интерфакс» сообщение регионального УФСБ. Ранним утром субботы, 8 декабря, представители ФСБ заблокировали террористов в одноэтажном жилом доме и предложили им сдаться.
По данным Life.ru, боевики оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, после чего два боевика попытались бежать, но были убиты. На оперативной съемке зафиксировано место проведения КТО.