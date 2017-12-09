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09 декабря 2017
18:59  09 декабря 2017 0

ФСБ уничтожила боевиков, которые готовили теракты под Новый год. ВИДЕО

Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, фсб
Правоохранители предлагали боевикам сдаться, но те начали стрелятьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ставрополе уничтожены двое террористов, которые планировали атаки перед новогодними праздниками. Третий бандит подорвался на самодельной бомбе. Боевики оказались уроженцами Чечни, Дагестана и Ставрополья.

В ночь с 8 на 9 декабря стало известно, что силовики ввели режим контртеррористической операции (КТО) на прилегающих к месту инцидента улицах. Боевики планировали теракты перед новым годом «в местах массового скопления людей», приводит «Интерфакс» сообщение регионального УФСБ. Ранним утром субботы, 8 декабря, представители ФСБ заблокировали террористов в одноэтажном жилом доме и предложили им сдаться.

По данным Life.ru, боевики оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, после чего два боевика попытались бежать, но были убиты. На оперативной съемке зафиксировано место проведения КТО.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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