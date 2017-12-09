В Ставрополе УФСБ ввело режим контртеррористической операции

02:57 09 декабря 2017 0

Решение о режиме КТО принято начальником краевого УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на субботу, 9 декабря, в части Ставрополя с 00:30 по Москве введен режим контртеррористической операции, сообщили в краевом УФСБ.

Такие меры были приняты «в целях пресечения и раскрытия совершенного террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства», цитирует ТАСС сообщение силового ведомства.

Режим КТО действует на улице Тельмана (от ул. Пушкина до Партизанской), на улице Партизанской (от ул. Тельмана до Серова), на улице Черняховского (От ул. Серова до Пономарева), на улице Пономарева (от ул. Черняховского до Пушкина). На этой территории, как уточнили в управлении, допускается применение специальных мер и временных ограничений.