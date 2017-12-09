В Ставрополе силовики заблокировали в частном доме группу боевиков

05:56 09 декабря 2017 0

Бандитам предложено сложить оружие и сдаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ставрополе силовики заблокировали группу боевиков в частном доме, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«В заблокированным в доме бандитам предложено сложить оружие и сдаться властям», — приводит РИА «Новости» сообщение НАК.

Ранее, напомним, СМИ со ссылкой на краевое управление ФСБ сообщили, что в одном из районов Ставрополя введен режим контртеррористической операции. Позже в ведомстве уточнили, что силовики ввели режим КТО в целях предотвращения теракта.