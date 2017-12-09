Копейск измерили в криптовлюте
Запрос «сколько стоит купить Копейск в биткоинах» вошел в топ Google, сообщают жители Южного Урала в паблике «Типичный Челябинск».
Пользователи сообщают, что когда в поисковой строке человек вводит фразу «Сколько стоит купить ко…», в выводимых на экран вариантах выходит «Сколько стоит купить копейск в биткоинах».
«Может какой-то копейчанин прикупил лет 6 назад пару тысяч битков по халяве и теперь думает купить на них Копейск», — пошутил уралец Алексей Степанов.
Стоит отметить, что когда этот запрос набирают в поисковике Google жители других городов, данная фраза в результатах выводится не всегда.
Вот что видят некоторые пользователи