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09 декабря 2017
08 декабря 2017
07 декабря 2017
20:40  09 декабря 2017 0

Запрос про биткоины в Копейске вошел в топ Google. СКРИН

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
Копейск измерили в криптовлютеФото: depositphotos.com © URA.RU

Запрос «сколько стоит купить Копейск в биткоинах» вошел в топ Google, сообщают жители Южного Урала в паблике «Типичный Челябинск».

Пользователи сообщают, что когда в поисковой строке человек вводит фразу «Сколько стоит купить ко…», в выводимых на экран вариантах выходит «Сколько стоит купить копейск в биткоинах».

«Может какой-то копейчанин прикупил лет 6 назад пару тысяч битков по халяве и теперь думает купить на них Копейск», — пошутил уралец Алексей Степанов.

Стоит отметить, что когда этот запрос набирают в поисковике Google жители других городов, данная фраза в результатах выводится не всегда.

Вот что видят некоторые пользователи
Фото: скрин

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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