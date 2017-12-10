Живодерка Алена Савченко вышла замуж в тюрьме. Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте».
«395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам и зоозащёчникам) У меня всё круто))», — написала осужденная за убийство животных девушка. Судя по свидетельству о браке, она взяла фамилию мужа и стала Нечаевой. Супруг хабаровской живодерки-уроженец Екатеринбурга Артем.
Напомним, в августе 2017 года суд приговорил к тюремному заключению двух девушек и юношу. Хабаровцев признали виновными в жестоких убийствах не менее 15 зверей и птиц. Фото с издевательствами они публиковали в социальной сети. Питомцев преступники брали по объявлениям «Отдам в добрые руки».
Алёна Савченко была признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено 4 года и 3 мес. лишения свободы. Её сообщница Алина Орлова получила 3 года колонии. Их приятель Виктор Смышляев приговорён к 3 годам.