Советский и российский актер Леонид Броневой, скончавшийся утром, 9 декабря, в одной из московских больниц, месяц провел в реанимации. Родные актера, а также коллектив «Ленкома», где он служил до последнего дня, надеялись, что он сумеет победить болезнь.
Броневой попал в реанимацию около месяца назад. Его поместили в палату интенсивной терапии хирургического отделения 51-й городской больницы, пишет «Комсомольская правда». «Коллеги и близкие надеялись, что Броневой снова сумеет договориться с высшими инстанциями. Увы, не сумел. К его болезням добавилась онкология», — отмечает журналист, тесно общавшийся с актером.
Как рассказал водитель Леонида Броневого, 3 ноября актер отыграл в спектакле. Ему стало плохо, и 9 ноября его госпитализировали. Мужчина уверен, что причиной смерти актера стала старость, пишет РЕН-ТВ.
Пять лет назад, по данным «Комсомольской правды», киевские врачи буквально спасли жизнь легендарному артисту. Во время гастролей Броневому стало плохо, он попал в больницу с обширным инфарктом. В Киевском центре сердца ему сделали операцию, спасли жизнь. Затем он прошел реабилитацию в кардиологическом центре в Москве. Спустя пару лет понадобилась новая операция, однако делать ее врачи не отважились: у актера начались проблемы с ногами из-за больных сосудов.
Актер скончался в восьмом часу утра 9 декабря. Соболезнования семье броневого выразил президент РФ Владимир Путин. «Его кончина — это невосполнимая утрата для „Ленкома“, для всей отечественной культуры», — говорится в телеграмме российского лидера. Прощание с актером состоится в понедельник, 11 декабря, в столичном театре «Ленком», которому Леонид Сергеевич Броневой отдал почти 30 лет жизни. Актёра похоронят на Новодевичьем кладбище, писало «URA.RU».
За свою продолжительную карьеру актер снялся во множестве фильмов и сыграл заметные роли в спектаклях. Зрителям он запомнился по ролям в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», и «Небеса обетованные». Три года назад Броневому в Кремле вручили орден за «За заслуги перед Отечеством» I степени, он стал полным кавалером этого ордена.