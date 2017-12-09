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09 декабря 2017
08 декабря 2017
12:06  09 декабря 2017 0

Скончался Леонид Броневой

Актеру было 88 летФото: Wikimedia Commons

Утром 9 декабря в Москве скончался популярнейший актер театра и кино народный артист СССР Леонид Броневой. Актеру было 88 лет.

О смерти Леонида Броневого сообщил РИА «Новости» Марк Варшавер — директор московского театра «Ленком», в котором работал артист.

Даты прощания с артистом и его похорон будут известны позже.

Леонид Броневой известен по фильмам «Семнадцать мгновений весны», где он с блеском исполнил роль шефа гестапо Мюллера, «Покровские ворота» (артист Аркадий Велюров), «Формула любви» (доктор), «Тот самый Мюнхгаузен» (герцог), «Небеса обетованные» и многим другим. Голосом артиста говорят многие любимы6е мультипликационные персонажи («Следствие ведут Колобки», «Пластилиновая ворона»).

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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