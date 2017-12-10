В Перми автобус на огромной скорости протаранил остановку недалеко от перекрестка улиц Одоевского и Мира. По предварительной версии, водитель потерял управление транспортным средством и не смог вовремя затормозить.
Инцидент произошел в полдень, 7 декабря. На видео, выложенным в YouTube «Автомобилистами Перми», видно, как автобус на большой скорости обгоняет легковушку, а затем с разгона врезается в остановку общественного транспорта, на которой в этот момент находится пассажир. К счастью, мужчина не пострадал.
ГИБДД проводит проверку по факту наезда автобуса на остановку. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Между тем комментаторы пишут, что пермских водителей маршруток давно пора проверить на знание правил дорожного движения. «В Перми давно пора водил автобусов нахлобучивать. Гоняют как на своих личных тачках, шумахеры», «Решил первым собрать пассажиров, но собрал остановку?», «Достали уже эти гонщики на автобусах, борьба за деньги пассажиров, убивает самих этих пассажиров. Только жёсткий контроль, штрафы и наказание, на совесть полагается бессмысленно, она пропала вместе с социализмом», — пишут пермяки.