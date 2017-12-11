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11 декабря 2017
10 декабря 2017
07:00  11 декабря 2017 0

Россия защитит ресурсы астероидов и спутников планет

США, комета,метеор,сирия, комета, луна, атмосфера, земля, падающая комета
Ряд стран уже сейчас собирается вести коммерческую разработку недр Луны и других объектовФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство иностранных дел России совместно с Роскосмосом разработали изменение в международное законодательство в части добычи полезных ископаемых на Луне и астероидах. В случае принятия поправок Организацией объединенных наций, ни одна страна не сможет вести разработку недр космических объектов.

«Имплементационное соглашение основывается на фундаментальных принципах „Договора по космосу“: о равном доступе в космос, невозможности дискриминации, неприсвоении космических ресурсов и т. д., — сообщила „Известиям“ второй секретарь правового департамента МИД России Ольга Волынская. — Соглашением мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора».

Поправки в международном законодательстве стали реакцией на заявление ряда стран о желании вести разработку недр на космических объектах. В частности, еще в 2015 году США приняли закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы небесных тел, включая астероиды. В 2017 году аналогичная норма была принята Люксембургом: страна разрешила частным компаниям добычу полезных ископаемых на космических объектах без объявления права собственности на сам объект. Обсуждения на данную тему начались и в Японии.

Что касается России, то она не ставит целью добывать полезные ископаемые вне Земли. При строительстве базы на Луне добыча ископаемых будет проводиться не в коммерческих целях, а в научных, а также с целью обеспечения жизнедеятельности персонала — это полностью соответствует «Договору о космосе».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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