Министерство иностранных дел России совместно с Роскосмосом разработали изменение в международное законодательство в части добычи полезных ископаемых на Луне и астероидах. В случае принятия поправок Организацией объединенных наций, ни одна страна не сможет вести разработку недр космических объектов.
«Имплементационное соглашение основывается на фундаментальных принципах „Договора по космосу“: о равном доступе в космос, невозможности дискриминации, неприсвоении космических ресурсов и т. д., — сообщила „Известиям“ второй секретарь правового департамента МИД России Ольга Волынская. — Соглашением мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора».
Поправки в международном законодательстве стали реакцией на заявление ряда стран о желании вести разработку недр на космических объектах. В частности, еще в 2015 году США приняли закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы небесных тел, включая астероиды. В 2017 году аналогичная норма была принята Люксембургом: страна разрешила частным компаниям добычу полезных ископаемых на космических объектах без объявления права собственности на сам объект. Обсуждения на данную тему начались и в Японии.
Что касается России, то она не ставит целью добывать полезные ископаемые вне Земли. При строительстве базы на Луне добыча ископаемых будет проводиться не в коммерческих целях, а в научных, а также с целью обеспечения жизнедеятельности персонала — это полностью соответствует «Договору о космосе».