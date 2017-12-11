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Главные новости Пермского края
12:22  11 декабря 2017 0

«Единая Россия» и оппозиция проиграли на досрочных выборах в Прикамье

Отчетная конференция отделения партии Единая Россия в Пермском крае. Пермь, конференция, урна для голосования, бюллетень, единая россия
Единороссы не сумели взять большинство мандатов в Майском, но оппозиция выступила еще хужеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Прикамье «Единая России» при низкой явке не смогла взять большинство мандатов на досрочных выборах Совета депутатов в поселке Майский Краснокамского района. В то же время оппозиция выступила еще хуже.

Предыдущий состав Совета депутатов стал нелегитимен и был распущен: два парламентария ушли добровольно, еще двое лишились мандатов по требованию прокуратуры. За десять мандатов боролись семь представителей «Единой России», девять кандидатов от ЛДПР, два эсера, коммунист и сразу 12 самовыдвиженцев. При явке в 20,12% (по данным ГАС «Выборы») большинство мест в Совете депутатов получили самовыдвиженцы — шесть. Оставшиеся четыре мандата достались «Единой России».

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С 2016 года территория является протестной из-за бедственного положения основного предприятия — государственного свинокомплекса «Пермский» (один из крупнейших производителей свинины в России). Регулярно местные жители устраивают митинги и пикеты. Сейчас предприятие фактически находится под управлением правительства региона — инвестор в лице омской группы компаний «Синергия» бросил актив.

В настоящее время запущен процесс объединения Краснокамского района и города Краснокамска. Если проект будет реализован, то и новым депутатам в Майском придется сложить полномочия.

Также 10 декабря проходили довыборы в Совет депутатов Усть-Черновского сельского поселения (Гайнский район). Там явка составила 43,95%. Из шести вакантных мандатов единороссы получили четыре. Два других места в парламенте достались самовыдвиженцам.

Стефан Савелли
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