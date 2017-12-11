16:46 11 декабря 2017 0

Певица решила отдохнуть от работы, поселившись за границей ФОТО: Ирина Аллегрова, Instagram

Певица Ирина Аллегрова продала квартиру в Майами и купила поместье в престижном поселке Форте-дей-Марми. Об этом сообщает НТВ.

Все дома в Форте-дей-Марми оборудованы собственными бассейнами, приватными патио-зонами, мраморными колоннами и находятся за глухими заборами. В шутку этот поселок называют деревней русских олигархов. В нем всего семь тысяч домов и две с половиной тысячи особняков принадлежат нашим соотечественникам, рассказывают риtлторы в интервью телеканалу.

Бутылка воды в магазине Форте-дей-Марми стоит 400 рублей, аренда лежака на пляже — 14 тысяч. Легкий ужин на одну персону обойдется в 50 евро. Ранее прошла информация, что Аллегрова купила в Италии хлебопекарный завод и будет продавать булки.