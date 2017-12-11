Сотни россиян предпочли Курганскую область жизни за границей

В Курганскую область из-за рубежа в этом году переехали 352 соотечественника, большая часть — из Казахстана и Украины. Вернуться в Россию они смогли по программе содействия добровольному переселению, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.
Больше всего переселенцев выбрали для проживания Курган, Кетовский и Половинский районы. «Соотечественники заняли вакансии, существовавшие длительное время в различных сферах деятельности в районах Зауралья: в области образования, воспитания, культуры, сельского хозяйства, промышленности, строительства, медицины», — рассказал на аппаратном совещании правительства начальник областного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.
Он также отметил, что в 2017 году на соцподдержку переселившихся граждан и их семей выделено почти 1,8 млн рублей, из них 1,3 млн — средства федерального бюджета. За счет финансирования переселенцам помогли оформить документы, в частности восстановить и признать дипломы, выплатили единовременные компенсации на жилищное обустройство.
В следующем году реализация программы по добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, продолжится. Планируется продлить ее до 2025 года. Ожидается, что уже до 2020 года в Зауралье приедут около двух тысяч новопоселенцев.