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11 декабря 2017
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08 декабря 2017
16:28  11 декабря 2017 2

Сотни россиян предпочли Курганскую область жизни за границей

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Переселенцы активно занимают вакантные рабочие местаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганскую область из-за рубежа в этом году переехали 352 соотечественника, большая часть — из Казахстана и Украины. Вернуться в Россию они смогли по программе содействия добровольному переселению, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.

Больше всего переселенцев выбрали для проживания Курган, Кетовский и Половинский районы. «Соотечественники заняли вакансии, существовавшие длительное время в различных сферах деятельности в районах Зауралья: в области образования, воспитания, культуры, сельского хозяйства, промышленности, строительства, медицины», — рассказал на аппаратном совещании правительства начальник областного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

Он также отметил, что в 2017 году на соцподдержку переселившихся граждан и их семей выделено почти 1,8 млн рублей, из них 1,3 млн — средства федерального бюджета. За счет финансирования переселенцам помогли оформить документы, в частности восстановить и признать дипломы, выплатили единовременные компенсации на жилищное обустройство.

В следующем году реализация программы по добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, продолжится. Планируется продлить ее до 2025 года. Ожидается, что уже до 2020 года в Зауралье приедут около двух тысяч новопоселенцев.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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