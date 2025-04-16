Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан по делу о мошенничестве. Отмечается, что около 200 миллионов рублей из средств федерального бюджета, выделенных на оборону региона, были украдены. Показания против Смирнова дал гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, арестованный по обвинению в хищениях. Подробнее о задержании экс-губернатора — в материале URA.RU.
Задержание
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан утром 16 апреля. Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, его процессуальный статус на данный момент не установлен. По данным агентства ТАСС, задержание произошло в рамках расследования дела о мошенничестве. Отмечается, что вместе с экс-губернатором задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов.
Официальные комментарии
В пресс-службе МВД по Курской области сообщили URA.RU, что не обладают информацией о происшествии. В СК на звонок не ответили.
«МВД Курской области не располагает этой информации», — сказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе в ответ на вопрос о задержании Смирнова. Полиция подтвердила данный факт в беседе с ТАСС и «Интерфакс».
Подозрение
Смирнова задержали по делу о мошенничестве. Ранее на оборонные нужды Курской области из федерального бюджета было выделено 15 миллиардов рублей, однако около 200 миллионов рублей из этих средств были украдены. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что мошенническая схема осуществлялась через проведение фиктивных тендеров, в которых побеждали компании, созданные специально для однократного использования. После перечисления денежных средств эти компании создавали условия, при которых выполнение контрактов становилось невозможным, что впоследствии приводило к их расторжению. Затем заключались новые договора с другими подставными фирмами, а предыдущие исчезали, унося с собой авансы.
Повод
Показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который уже находится под арестом по обвинению в хищениях во время строительства фортификационных сооружений. В декабре 2024 года Лукин был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе реализации проекта строительства оборонных сооружений.
Согласно данным прокуратуры Курской области, в 2023 году он заключил контракт с коммерческой структурой на строительство фортификационных объектов в приграничной зоне и произвел оплату за работы, которые на тот момент уже были выполнены и финансированы ранее. Это привело к убыткам для бюджета региона, превышающим 173 млн рублей. В ходе обысков у Лукина была обнаружена коллекция дорогих часов и наличные средства в размере 1,7 млн рублей.
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