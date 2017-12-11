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Главные новости Пермского края
16:41  11 декабря 2017 0

«Как на улице». Пассажиры пожаловались на жуткий холод в новом аэропорту Перми

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь, стойки регистрации
Новый терминал еще только открылся, а пассажиры уже жалуютсяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки пожаловались на отсутствие отопления в новом терминале аэропорта Большое Савино. Сейчас в городе сильно похолодало, и, по словам пассажиров, на аэровокзале не теплее, чем на улице.

«Аэропорт сдали, типа все успели, молодцы. Только почему-то без отопления. Сейчас -20 и холодно внутри, как на улице. Что будет в -30?» — пишет пользователь в соцсетях. В комментариях ему заметили, что на втором этаже терминала довольно тепло. Другие ехидно подчеркнули, что Пермь не Сочи и пора бы привыкнуть к низким температурам.

«Мы не можем сдать объект без вентиляционно-отопительной системы, — отвергли претензии в разговоре с „URA.RU“ в пресс-службе аэропорта. — Чтобы критика пассажиров была конструктивной, им стоит связаться с нами, это можно сделать, например, через официальный сайт».

В минувшие выходные в Перми значительно похолодало. Одним из самых морозных дней декабря стал понедельник, 11 декабря — температура воздуха опускалась до -24 градусов.

Напомним, 30 ноября в Перми открылся новый терминал аэропорта. Сейчас в нем идет посадка только на внутренние рейсы, однако краевые власти уже к весне планируют, открыть аэровокзал и для международных перелетов. Возможно, пермяки полетят в Грузию уже из нового терминала.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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