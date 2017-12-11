Пермяки пожаловались на отсутствие отопления в новом терминале аэропорта Большое Савино. Сейчас в городе сильно похолодало, и, по словам пассажиров, на аэровокзале не теплее, чем на улице.
«Аэропорт сдали, типа все успели, молодцы. Только почему-то без отопления. Сейчас -20 и холодно внутри, как на улице. Что будет в -30?» — пишет пользователь в соцсетях. В комментариях ему заметили, что на втором этаже терминала довольно тепло. Другие ехидно подчеркнули, что Пермь не Сочи и пора бы привыкнуть к низким температурам.
«Мы не можем сдать объект без вентиляционно-отопительной системы, — отвергли претензии в разговоре с „URA.RU“ в пресс-службе аэропорта. — Чтобы критика пассажиров была конструктивной, им стоит связаться с нами, это можно сделать, например, через официальный сайт».
В минувшие выходные в Перми значительно похолодало. Одним из самых морозных дней декабря стал понедельник, 11 декабря — температура воздуха опускалась до -24 градусов.
Напомним, 30 ноября в Перми открылся новый терминал аэропорта. Сейчас в нем идет посадка только на внутренние рейсы, однако краевые власти уже к весне планируют, открыть аэровокзал и для международных перелетов. Возможно, пермяки полетят в Грузию уже из нового терминала.