13:00 30 ноября 2017 0

Весной терминал должен пройти сертификацию, чтобы получить разрешение на международные полеты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми наступил долгожданный день открытия нового терминала аэропорта Большое Савино. Посмотреть на новый аэровокзал приехали полпред президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов, а открывает его лично губернатор Максим Решетников. Пока высокие гости гуляют по терминалу, «URA.RU» покажет вам, как выглядит новый аэровокзал.

На первом этаже аэропорта находятся 47 регистрационных стоек и терминалы самообслуживания. На второй этаж можно добраться на эскалаторе. Здесь расположены зона досмотра и зона вылета. Рядом будут располагаться магазины, кафе и зона паспортного контроля. Сейчас они временно не работают.

1/6 На первом этаже размещены 47 стоек регистрации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Весной терминал должен пройти сертификацию, чтобы получить разрешение на международные полеты. Именно тогда он заработает в полную силу, а пока примерно половина здания будет пустовать. Вполне возможно, что первым зарубежным направлением, куда будут организованы регулярные рейсы, станет Грузия. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Татарстана планирует два раза в неделю пускать самолет из Перми в Батуми. Как обещает перевозчик, стоимость билета составит не более девяти тысяч рублей в одну сторону.

1/3 Зона паспортного контроля пока не работает Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Что касается телетрапов, то перед тем, как их использовать, необходимо забетонировать площадку перед терминалом. Это тоже должно произойти весной 2018 года, а пока пассажиров к самолетам будут доставлять автобусы.

Терминал торжественно откроется 30 ноября, в 13:00. Первых пассажиров он начнет принимать в этот же день, с 18:00.

Торжественная церемония открытия аэропорта Большое Савино обошлась, согласно данным на сайте госзакупок, в 3,8 млн рублей. Из этой суммы 2,09 млн рублей потрачено на оказание услуг по организации культурно-массового мероприятия «Открытие нового аэровокзального комплекса внутренних международных воздушных линий международного аэропорта Большое Савино. Еще 1,7 млн рублей стоит концерт Владимира Кузьмина в честь открытия терминала.