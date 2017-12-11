С 9 декабря руководителем управления Министерства юстиции РФ Челябинской области назначена Юлия Сударенко, которая ранее занимала пост заместителя начальника ведомства. В пресс-службе управления отметили, что Юлия является советником юстиции 1-го класса.
Сударенко родилась в Челябинске в 1976 году. Окончила Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. В органах юстиции начала служить с октября 1999 года, в сентябре 2008 года стала заместителем начальника управления Минюста РФ по Челябинской области.
За время работы Сударенко была награждена несколькими ведомственными медалями, в числе которых «За усердие» II степени и «За службу» III степени. Также она удостоилась почетной грамоты Минюста России, почетных грамот органов внутренних дел Челябинской области, благодарностями Заксобрания, директора Федеральной регистрационной службы и благодарностью губернатора Челябинской области.