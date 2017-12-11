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11 декабря 2017
18:45  11 декабря 2017 0

Михалкова переизбрали главой Союза кинематографистов РФ

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, михалков никита
Михалков возглавляет Союз кинематографистов с 1998 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Режиссер Никита Михалков вновь стал председателем Союза кинематографистов. Об этом стало известно сегодня на десятом съезде объединения в московском Доме кино.

Решение было принято путем голосования. Режиссер возглавляет Союз с 1998 года. До него организацией руководили Сергей Соловьев и Игорь Масленников, сообщают «Известия». Союз кинематографистов создан в 1990 году. Он защищает интересы профессиональных творческих деятелей кинематографии.

На съезде Михалков предложил объединить Музей кино и Госфильмфонд РФ, пишет телеканал 360. Глава Союза подчеркнул, что необходима крупная организация для хранения всех российских фильмов.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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