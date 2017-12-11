Михалков возглавляет Союз кинематографистов с 1998 года
Режиссер Никита Михалков вновь стал председателем Союза кинематографистов. Об этом стало известно сегодня на десятом съезде объединения в московском Доме кино.
Решение было принято путем голосования. Режиссер возглавляет Союз с 1998 года. До него организацией руководили Сергей Соловьев и Игорь Масленников, сообщают «Известия». Союз кинематографистов создан в 1990 году. Он защищает интересы профессиональных творческих деятелей кинематографии.
На съезде Михалков предложил объединить Музей кино и Госфильмфонд РФ, пишет телеканал 360. Глава Союза подчеркнул, что необходима крупная организация для хранения всех российских фильмов.