В бассейне Сухого Лога (город в в Свердловской области) произошло ЧП: девятилетний ребенок, захлебнувшись водой, начал тонуть и несколько минут находился под водой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. На грани жизни и смерти ребенок оказался из-за халатности работников бассейна.
«По предварительным данным, один из двух инструкторов-спасателей отошел из плавательной зоны, другой — отвлекся, — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры. — После того, как находившиеся в бассейне, граждане начали кричать, что ребенок находится под водой, инструктор-спасатель вытащил ребенка из воды».
Машиной Центра медицины катастроф мальчика перевезли в Екатеринбург. Сейчас он находится в реанимационном отделении одной из городских больниц. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента. «В ходе надзорных мероприятий будет устанавливаться, как была организована работа службы инструкторов-спасателей, работающих в бассейне, их взаимодействие между собой, — рассказали „URA.RU“ в надзорном ведомстве. — В том числе подлежит установлению, оказана ли своевременно и надлежащим образом медицинская помощь сотрудниками бассейна. Будут опрошены сотрудники бассейна, отвечающие за соблюдение техники безопасности и за работу инструкторов-спасателей».