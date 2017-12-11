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Главные новости Свердловской области
18:58  11 декабря 2017 0

«Несколько минут находился под водой». В свердловском бассейне чуть не утонул ребенок

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Сейчас мальчик в реанимации в областном центреФото: depositphotos.com © URA.RU

В бассейне Сухого Лога (город в в Свердловской области) произошло ЧП: девятилетний ребенок, захлебнувшись водой, начал тонуть и несколько минут находился под водой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. На грани жизни и смерти ребенок оказался из-за халатности работников бассейна.

«По предварительным данным, один из двух инструкторов-спасателей отошел из плавательной зоны, другой — отвлекся, — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры. — После того, как находившиеся в бассейне, граждане начали кричать, что ребенок находится под водой, инструктор-спасатель вытащил ребенка из воды».

Машиной Центра медицины катастроф мальчика перевезли в Екатеринбург. Сейчас он находится в реанимационном отделении одной из городских больниц. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. «В ходе надзорных мероприятий будет устанавливаться, как была организована работа службы инструкторов-спасателей, работающих в бассейне, их взаимодействие между собой, — рассказали „URA.RU“ в надзорном ведомстве. — В том числе подлежит установлению, оказана ли своевременно и надлежащим образом медицинская помощь сотрудниками бассейна. Будут опрошены сотрудники бассейна, отвечающие за соблюдение техники безопасности и за работу инструкторов-спасателей».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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