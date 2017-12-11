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19:27  11 декабря 2017 0

В ХМАО врачи не помогли задыхающемуся ребенку, а его мать пытались упрятать в психушку

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, реанимация
Ребенку не оказали помощь — мать считает, что медики ей мстятФото: depositphotos.com © URA.RU

Шокирующий случай произошел в Когалыме. Местная жительница Лариса Рафикова уверяет, что ее ребенок едва не погиб из-за бездействия врачей местной больницы, и требует наказать медиков, оставивших мальчика в опасности. Об этом «URA.RU» рассказала сама Рафикова.

Женщина направила главному врачу Когалымской городской больницы Олегу Маковееву жалобу (копия есть в распоряжении «URA.RU»), в которой подробно описала произошедшее. По словам Рафиковой, у ее 9-летнего сына сильная аллергия, однако на что именно — выяснить до сих пор не удалось. У мальчика произошел очередной приступ — он начал задыхаться и покрылся пятнами. Женщина приехала в больницу на такси, чтобы не ждать скорую помощь, но в лечебном учреждении столкнулась с полным пренебрежением.

Первый аллергический приступ у ребенка произошел еще в младенчестве — примерно так же он выглядел во время последнего приступа
Фото: Лариса Рафикова

«20 минут искали медсестру, потом искали лекарство — но его не оказалось. Как это вообще возможно, я не понимаю. Я по всем заведующим пробежалась, но никакой реакции не последовало», — рассказывает Рафикова.

По словам матери, ребенку поставили диагноз «острая аллергическая реакция отек Квинке» и направили в процедурный кабинет, который оказался закрыт. Необходимое для спасения жизни мальчика лекарство — преднизолон — искали в других кабинетах, но там его не оказалось. В итоге женщина уехала домой, где укол ребенку поставил ее знакомый медик из другого лечебного учреждения Когалыма.

Женщина требует наказать сотрудников детского отделения больницы, в том числе по итогам внутренней проверки передать материалы в правоохранительные органы. Рафикова связывает произошедшее с конфликтом, который у нее ранее произошел с этой же больницей. В Когалыме женщина известна как один из активистов, вскрывших махинации с коммунальными платежами. После череды жалоб в разные инстанции, в том числе в Генпрокуратуру и губернатору Югры Наталье Комаровой, сотрудники больницы попытались через суд поместить ее в психоневрологический диспансер на принудительное лечение. «Составили фальшивое заключение о моем глубоком психическом расстройстве. Было несколько судов, но они встали на мою сторону, потому что у меня есть независимое заключение, что я полностью здорова. А теперь это выглядит просто как месть», — считает Рафикова.

В самой больнице на момент публикации прокомментировать инцидент не смогли. В приемной сказали, что главный врач учреждения Олег Маковеев находится на совещании. В пресс-службе больницы переадресовали вопрос к заместителю главврача Юлии Корепановой, которая пока от комментариев отказалась, отметив, что ей надо разобраться в ситуации, а также изучить вопрос, не будет ли ее ответ нарушением врачебной тайны.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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