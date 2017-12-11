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11 декабря 2017
18:54  11 декабря 2017 0

Гузеева «страдает» от запрета посещать Украину

Лариса Гузеева не ожидала, что окажется в базе «Миротворца»Фото: Лариса Гузеева, Instagram

Ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале», актриса Лариса Гузеева сильно расстроилась из-за того, что ее занесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для огорчения стало то, что в Киеве проживают ее будущие родственники.

«Мне очень жаль. Я просто страдаю. Потому что мои будущие родственники, родители моей невестки, живут в Киеве», — рассказала Гузеева RT.

Ларису Гузееву внесли в базу данных «Миротворца», предъявив ей обвинения в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «незаконной гастрольной деятельности в Крыму».

Как напоминает информагентство Nation News, сайт «Миротворец» прославился своими публикациями, в которых делится данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и многих других людей, называя их «изменниками родины».

Нина Калинина
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