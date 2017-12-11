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19:23  11 декабря 2017 0

В Сколково изучают воронки на Ямале

Ямальские воронки заполняются водой, образуя круглые озераФото: Пресс-служба администрации Ямальского района

Ямальские воронки не дают покоя ученым. К команде исследователей регионального центра изучения Арктики, Сообщества молодых мерзлотоведов (PYRN) и представителей департамента по науке и инновациям ЯНАО подключились ученые Сколковского института науки и технологий («Сколтех»).

«В сотрудничестве со „Сколтехом“ мы попытаемся все накопленные на сегодня знания систематизировать и пройти к практическим исследованиям для того, чтобы смогли создать систему раннего предупреждения образования подобных газовых выбросов», — рассказал Алексей Титовский, директор департамента по науке и инновациям ЯНАО, в эфире «Вести-Ямал».

В начале декабря завершилась экспедиция ученых к ближайшей к Салехарду воронки в Приуральском районе ЯНАО в районе научно-исследовательского пункта «Еркута». Команда ученых и специалистов по мерзлоте отметили изменения, произошедшие с воронкой после последней экспедиции в июле 2017 года. Воронка расширилась за счет обвала краев кратера и наполнилась водой.

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Специалисты взяли пробы газа, грунта и льда замерзших озер, образовавшихся на месте воронок. Исследователей удивили пробы, они оказались на редкость чистыми и прозрачными. Дальнейшее изучение пройдет в лабораториях «Сколтеха». К исследованиям феномена и его возможных последствий ученые собираются привлечь и исследовательские коллективы компаний ТЭК, работающих в северных широтах. Летом 2018 года ученые вместе представителями нефтегазодобывающей отрасли хотят пробурить скважины на месте воронок для еще более глубокого изучения природного явления.

Напомним, что воронки на Ямале образуются из-за газового выброса из недр. Исследователи считают, что воронки могут появляться из-за глобального потепления и таяния грунта. Так, первые воронки были обнаружены жарким летом 2014 и 2016 годов. Ранее наше агентство рассказывало, что ученые не исключают возможности появления порядка семи тысяч подземных взрывов, последствиями которых появляются огромные воронки в тундре.

Сергей Мороз
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