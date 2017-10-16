На Ямале ждут 7000 подземных взрывов. Ученые ищут, как избежать жертв

21:10 16 октября 2017 0

Глобальное потепление нарушит планы по освоению Арктики Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Российские ученые бьют тревогу. Изменение климата планеты, которое отчетливо ощущается на Ямале, привело к непоправимым последствиям — в одних местах почва проваливается из-под ног, в других, наоборот, землю вспучивает. На полуострове каждый год обнаруживаются новые гигантские воронки от взрывов газа, освободившегося из вечной мерзлоты. Счет еще не разорвавшимся газовым бомбам идет на тысячи. Уже сегодня под ударом оказались инфраструктурные объекты и нефтегазовые артерии, пронизывающие регион.

Специалисты Научного цента криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН изучали процессы таяния вечной мезлоты на Ямале. Экспедицию возглавляли доктор геолого-минералогических наук Марина Лейбман и кандидат геолого-минералогических наук Артем Хомутов.

Воронки от взрывов от выбросов газа заполняются водой и превращаются в озера, которые покрывают весь Ямал Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Исследования природы показали, что воронки продолжают расширяться. Это связано с таянием грунта, который в заледеневшем состоянии удерживает газ. Первые воронки начали появляться в жаркое лето 2014 и 2016 годов. Но в этом году таяние продолжилось, несмотря на менее высокие температуры в теплое время года.

Ученые говорят, что мало разбираются в воронках, чтобы давать прогнозы. На Ямале сейчас пытаются найти и восстановить данные исследований советского времени, что даст более понятную картину происходящих процессов, рассказал «URA.RU» директор департамента науки ЯНАО Алексей Титовский.

По его словам, происходящие криогенные процессы могут в корне изменить подход к освоению не только Ямала, но и во всей Арктики. «Криогенные процессы могут представлять определенную опасность. Поскольку у нас здесь и магистральные газопроводы, и промышленные инфраструктурные объекты», — отмечает Титовский.

За последние три года после обнаружения первой знаменитой ямальской воронки было найдено около семи тысяч бугров со вспученной землей, которые в будущем могут взорваться.

«Каждый бугор пучения представляет из себя опасность. В ряде мест они буквально подпирают нефтегазовые трубопроводы.

Кое-где мы даже видим, что они приподнимают трубопроводы», — отметил заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

Пока ученые научились визуально определять потенциально опасные бугры. Цель дальнейших исследований — понять, где и когда может произойти очередной выброс газа и какова может быть его сила. После этого можно будет думать, как этот взрыв предотвратить, будет ли он нести опасность для населения, промышленных и инфраструктурных объектов.

Последствия взрыва и выброса газа в Ямальском районе Фото: Пресс-служба администрации Ямальского района

«Не надо забывать, что в тундре живет большое количество людей, которые каслают [кочуют со стадами оленей], там находятся фактории и поселки, месторождения, вблизи которых эти воронки могут представлять опасность», — отмечает Титовский.

Еще одна цель исследований — это влияние таяния мерзлоты на несущую способность грунтов. Главная опасность в этом направлении: уже существующие или старые постройки из-за таяния могут «поплыть». Сейчас на Севере используются особые технологии. Строительство зданий ведется на свайном основании. Привычные для «большой земли» фундаменты в арктических условиях непригодны. Из-за таяния мерзлоты и существующие технологии могут оказаться неустойчивыми и привести к разрушениям.

Региональный департамент науки запускает проект исследования устойчивости зданий. «Выберем в качестве пилотных несколько новых построек и будем под ними смотреть, как идет растепление», — говорит директор департамента науки Ямала.

Тем временем расхлебывать последствия таяния вечной мерзлоты уже приходится ямальским дорожникам. Ранее в интервью «URA.RU» директор Ямальской дирекции дорожного хозяйства Максим Першиков рассказал, что от этих процессов пострадали все дороги региона, даже те, которые считались эталонными.

Так, капитального ремонта потребовали несколько участков трассы Салехард —Надым, которые были введены в эксплуатацию несколько лет назад. В столице Ямала существенно просели несколько участков губернаторской объездной дороги. «Пошли волнами» несколько дорог в городе. Например, участок улицы Республики в районе школы №1, который был капитально отремонтирован в прошлом году.