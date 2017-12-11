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11 декабря 2017
19:49  11 декабря 2017 0

Путин заявил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Египтом

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, мантуров денис, путин владимир
Владимир Путин готов разрешить туристам летать в ЕгипетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Самолет «Когалымавиа» с российскими туристами на борту разбился в Египте
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Россия в целом готова к открытию прямого авиасообщения с Египтом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи со своим египетским коллегой Абдель Фаттах ас-Сиси.

Российский лидер отметил, что после трагедии над Синаем, когда террористы взорвали российский самолет с туристами, египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. «Служба безопасности России доложила мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — цитирует Путина RT.

Российский и египетский лидеры в ходе встречи обсудили алгоритм совместных действий по возобновлению авиасообщения. В свою очередь, министр транспорта Максим Соколов отметил, что Россия готова подписать протокол с Египтом уже на этой неделе, добавляет Nation News.

На борту пассажирского самолета, упавшего два года назад над Синайским полуостровом, было 217 туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт, напоминает телеканал 360.

Нина Калинина
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