Путин заявил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Египтом

19:49 11 декабря 2017 0

Владимир Путин готов разрешить туристам летать в Египет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия в целом готова к открытию прямого авиасообщения с Египтом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи со своим египетским коллегой Абдель Фаттах ас-Сиси.

Российский лидер отметил, что после трагедии над Синаем, когда террористы взорвали российский самолет с туристами, египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. «Служба безопасности России доложила мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — цитирует Путина RT.

Российский и египетский лидеры в ходе встречи обсудили алгоритм совместных действий по возобновлению авиасообщения. В свою очередь, министр транспорта Максим Соколов отметил, что Россия готова подписать протокол с Египтом уже на этой неделе, добавляет Nation News.

На борту пассажирского самолета, упавшего два года назад над Синайским полуостровом, было 217 туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт, напоминает телеканал 360.