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11 декабря 2017
20:20  11 декабря 2017 0

Отель в Крыму признали лучшим местом для отдыха в мире. Позади оказались Эмираты, Доминикана и Италия

Mriya Resort & Spa работает с 2014 годаФото: официальный сайт Mriya Resort & Spa

Крымский отель Mriya Resort & Spa признали лучшим в мире курортным комплексом для отдыха, по версии международной премии World Travel Awards. Финал конкурса прошел во Вьетнаме, в ходе него Mriya Resort & Spa обошел конкурентов из Дубая (Atlantis The Palm), Доминиканской республики (Casa de Campo), Италии (Forte Village Resort) и Египта (Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort).

Генеральный директор крымского отеля Грант Бабасян в беседе с «Ведомостями» объяснил успех курорта: «Тенденция роста уровня сервиса прослеживается во всех отелях России, в частности и в Крыму. Крым как туристическое направление еще раскроет свой потенциал. Полуостров поистине удивительный, здесь удачно сочетаются все необходимые для отдыха и лечения условия: климат, море, лечебные воды и грязи».

По словам Бабасяна, Mriya Resort & Spa работает с 2014 года, он занимает территорию в 27 га. За три года отель посетило более 100 тысяч гостей. В 2016 году средняя загрузка Mriya Resort составила 83%.

Кроме крымского отеля, еще два российских представителя одержали победы в номинациях. Так, авиакомпанию «Аэрофлот» наградили за лучший бренд, а Санкт-Петербург признали самым привлекательным городским и лучшим культурным направлением мира.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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